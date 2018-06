Veröffentlicht am 24. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen ernten Spargel in Alpen – Alles dreht sich um Spargel – Landfrauen Altenkirchen besuchen Spargelhof in Alpen – „Spargel satt“ hieß es bei einer Fahrt der Landfrauen „Frischer Wind“ e.V. Bezirk Altenkirchen zum Spargelhof Schippers in Alpen am Niederrhein. Organisiert hatten die Reise die Dörfer am Beulskopf. In der Produktionshalle, dem Herzstück des Hofes, konnte die Reisgruppe sehen, wie der Spargel von modernsten Maschinen gewaschen, sortiert, geschält und verpackt wurde.

Im Anschluss ging es auf die angrenzen Spargelfelder. Hier konnte sich jeder im Stechen des königlichen Gemüses üben. Dabei lernten die Landfrauen, dass Anbau und Ernte viel Know-how und Fingerfertigkeit erfordern. Als Belohnung für die Mühen, gab es zu Mittag ein Büffet mit verschiedenen Spargelsorten, so viel man essen konnte und wollte. Nachmittags ging es mit dem Bus in die alte Römer- und Domstadt Xanten. Hier stieg man in den Nibelungen-Express, ein Bimmelbähnchen, das zu den Sehenswürdigkeiten, dem Dom St. Victor aus dem 8. Jahrhundert, der über 2.000 Jahre alten Stadt fuhr. Dabei erfuhren die Mitreisenden, dass Xanten auch die Siegfriedstadt genannt wird, da hier Siegfried aus der gleichnamigen Sage geboren worden ist.

Obwohl es ein sehr heißer Tag war, waren sich die Frauen einig, dass der Ausflug gelungen war und bedankten sich bei den Organisatorinnen Heike Fuchs und Alma Lindlein. (anse) Foto: Landfrauen