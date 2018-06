Veröffentlicht am 23. Juni 2018 von wwa

NEITERSEN – Tennisabteilung des WS Neitersen blickt auf eine schwere Saison zurück – Die Medenspielsaison der Tennisabteilung des WSN ist abgeschlossen. Nach dem letztjährigen Aufstieg aller drei Mannschaften, war der Klassenerhalt das erklärte Saisonziel. Trotz personeller Engpässe konnten die Herren 30 in der A-Klasse, mit zwei Siegen und dem 4. Tabellenplatz, die Klasse halten.

Die Spielgemeinschaft Flammersfeld/Neitersen/Weyerbusch bei den Herren 65 hatte einen schweren Stand in der Rheinlandliga. Am letzten Spieltag musste unbedingt ein Sieg in Ahrweiler her. Trotz zwei gewonnener Einzel wurde kein Doppelerfolg verbucht. Durch diese 10:4 Niederlage wurde die rote Laterne nicht mehr abgegeben. Im nächsten Jahr werden die Herren um Manfred Saynisch ihr Glück wieder in der A-Klasse suchen.

Bei den Herren 70, mit der Spielgemeinschaft Neitersen/Weyerbusch, lief es dagegen rund. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen wurde die Klasse mit dem 5. Tabellenplatz abgeschlossen. Auch im nächsten Jahr geht der „Rheinlandliga-Traum“ weiter.