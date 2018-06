Veröffentlicht am 22. Juni 2018 von wwa

BURGLAHR – Hoher Besuch auf der Burg in Burglahr – I. D. Fürstin zu Wied, Vorsitzende des Naturparks Rhein-Westerwald, und Dr. Ulrich Kleemann, Präsident der SGD Nord, informieren sich vor Ort – SGD Nord fördert Maßnahmen im Naturpark Rhein-Westerwald in Höhe von 56.000 Euro, hiervon fließen in die Verbandsgemeinde Flammersfeld rund 25.000 Euro – Hoher Besuch auf der Burg in Burglahr. Ihre Durchlaucht Fürstin zu Wied, Vorsitzende des Naturparks Rhein-Westerwald, Dr. Ulrich Kleemann, Präsident der SGD Nord in Koblenz, und Irmgard Schröer, Geschäftsführerin des Naturparks, informierten sich in Burglahr auf der Burg über Naturparkmaßnahmen. Im Gepäck hatten die Vertreter Förderbescheide des Naturparks. Die geförderten Maßnahmen fließen innerhalb der Verbandsgemeinde Flammersfeld den Ortsgemeinden Burglahr, Krunkel und Rott zu.

Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski begrüßte im Namen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde Burglahr die Gäste auf der Burg, zu denen auch Bürgermeister Fred Jüngerich (Verbandsgemeinde Altenkirchen), Beigeordneter Roland Balzar (Ortsgemeinde Rott) und etliche Burglahrer Bürgerinnen und Bürger sowie Ratsvertreter und Mitarbeiter der Verwaltung gehörten. Schmidt-Markoski betonte in seinem Grußwort, dass der Naturpark ein Bindeglied zwischen Westerwald und Rhein sei und dass sich die Verbandsgemeine Flammersfeld zu den Aufgaben und Zielen des Naturparks bekenne. Ortsbürgermeister Dieter Reifenhäuser stellte die Burg und die geplanten Naturparkmaßnahmen in seiner Gemeinde vor und gemeinsam ging es auf den Turm der Ruine. Dort genossen die Gäste den Ausblick in die schöne „Lahrer Herrlichkeit“.

25.000 Euro fließen in die VG Flammersfeld: Aktuell hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) Nord im Auftrag des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums Fördermittel in Höhe von rund 56.000 Euro für den Naturpark Rhein-Westerwald bewilligt. Hiervon fließen rund 25.000 Euro in die VG Flammersfeld. „Die seit vielen Jahren kontinuierlich erfolgende Förderung durch die SGD Nord, die alleine in den letzten zehn Jahren rund 720.000 Euro betrug, versetzt den Naturpark in die Lage, auch eine Vielzahl umfangreichere und kostenintensivere Projekte und Maßnahmen umzusetzen. Die aktuelle Förderung in Höhe von rund 56.000 Euro trägt weiter zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Naturparks Rhein-Westerwald bei“, so Dr. Ulrich Kleemann in seinem Grußwort.

Entbuschung des Burgbergs und Freilegung des ehemaligen Lastenaufzuges: Die Bewilligung in Höhe von 9.600 Euro setzt die Ortsgemeinde Burglahr im Bereich der Burg „Lahr“ für Entbuschung des Burgbergs, Freilegung des ehemaligen Lastenaufzugs und Anbringung einer Trockenmauer mit Sitzgruppe ein. Die Gesamtkosten werden sich auf circa 12.000 Euro belaufen. Ziel der laufenden Arbeiten ist die Sicherung der biologischen Vielfalt und die naturnahe und naturverträgliche Erholung im Naturpark Rhein-Westerwald. Die Entbuschung soll dafür sorgen, die ökologische Wertigkeit der Fläche zu sichern und zahlreichen wärmeliebenden Tier- und Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum zu bieten.

Infotafeln zur ehemaligen Wasserversorgung in Krunkel: Die Ortsgemeinde Krunkel erhält ihre Bewilligung in Höhe von ca. 6.500 Euro für Infotafeln am Themenwanderweg „Frühere Wasserversorgung mit wichtigen Stätten“ sowie das Aufstellen einer Sitzgruppe. Die Gesamtkosten hierfür werden sich auf circa 8.100 Euro belaufen. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Schritten.

Sinneswald in Rott: Auch die Ortsgemeinde Rott erhält für die Anlage eines Sinneswaldes über den Naturpark eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 8.800 Euro. Die vorgesehene Fläche liegt am örtlichen Wanderweg F6. Im ersten Schritt soll ein Klangplatz entstehen. Verschiedene Instrumente aus Holz und Stein (Baumharfe, Summstein, Glocken- bzw. Windspiele) sollen die Sinne der Besucher und zum aktiven Erleben des Waldes anregen. Die Gesamtkosten für diesen ersten Schritt werden ca. 11.000 Euro betragen.

Foto: Fred Jüngerich, Bürgermeister der VG Altenkirchen, Erster Beigeordneter der VG Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, Ihre Durchlaucht Isabelle Fürstin zur Wied, Dr. Ulrich Kleemann, Präsident SGD Nord Koblenz, Roland Balzar, Beigeordneter der Ortsgemeinde Rott, Dieter Reifenhäuser, Ortsbürgermeister von Burglahr, Irmgard Schröer, Geschäftsführerin des Naturparks Rhein-Westerwald. Foto: VG Flammersfeld