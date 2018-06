Veröffentlicht am 23. Juni 2018 von wwa

HILKHAUSEN/WEYERBUSCH – Fußball im Zeichen des Gesangs – Grillfest des MGV Weyerbusch-Hasselbach ein Volltreffer – Ganz im Zeichen des Fußballs zeigte sich das Grillfest des MGV >Eintracht< Weyerbusch-Hasselbach e.V. im und am Dorfgemeinschaftshaus in Hilkhausen. Zunächst gab der MGV und Gemischte Chor aus Imhausen als Erster der geladenen Gäste seine Visitenkarte ab. Mit gutem traditionellem wie modernem Gesang begeisterte der Chor unter Leitung von Harald Gerhards die Gäste. Nachdem man sich mit leckeren Steaks und Bratwurst gestärkt hatte begann das Torwandschießen auf ein DFB-zertifiziertes Kleintor. So mancher versuchte sich an dem aus dem ZDF Sportstudio bekannten Gerät, doch keiner schaffte mehr als zwei Treffer. Zahlreiche Trostpreise in Form eines Spielers der deutschen Nationalmannschaft in Confiserieschokolade wurden verteilt. Zum Ende des Wettbewerbes um 16:00 Uhr gab es gleich vier Schützen, die nochmals ins Stechen mussten. Hier kristallisierten sich zwei besonders treffsichere Schützen heraus, die wieder und wieder ins Stechen gingen. Nach fast weiteren 30 Minuten einigten sich alle darauf, dass aus diesem Wettbewerb zwei Sieger hervorgehen. Absolut gleichwertig und gleich erfolgreich waren Bastian Griebel und Klaus Görke, die sich beide über den Hauptpreis freuten: ein „Pittermännchen“ oder alternativ zwei Kisten Limonade.

Kaum war das Torwandschießen beendet ging es auch schon in das Dorfgemeinschaftshaus zum „Rudelschauen“ des Spiels der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Moskau. Auch wenn dieses Spiel die Zuschauer enttäuschte, so waren doch alle einig, dass das Grillfest alle Erwartungen mehr als erfüllt hat!

Terminhinweis: Am Sonntag, 4. November, findet ab 16:00 Uhr im großen Saal des Hotels „Sonnenhof“ in Weyerbusch ein Heimat- und Westerwaldkonzert des MGV >Eintracht< Weyerbusch-Hasselbach e.V. statt. Zusammen mit den Gastchören „Vereinigte Chöre Beulskopf“ und dem „Vokalensemble 2000“ werden bekannte und unbekannte Westerwaldlieder sowie Lieder zum 200. Geburtstag von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen vorgetragen werden, ergänzt durch Vorträge zu Raiffeisen und der Heimat, mal in Mundart, mal in Hochdeutsch. Auch Uraufführungen wurden für das Konzert angekündigt. (korö) Fotos: Renate Wachow