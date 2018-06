Veröffentlicht am 23. Juni 2018 von wwa

NEUWIED – Junge Gladbacher bringen Kochbuch heraus – Exemplare gegen Spende in der Tourist-Info erhältlich – Wer glaubt, junge Leute stehen nur auf Fastfood, der irrt. Das beste Gegenbeispiel sind die Jugendlichen des Gladbacher Jugendtreffs. Sie kochen liebend gern und haben nun sogar ein eignes Kochbuch herausgebracht. – „Let‘s cook it – Kochen am Gladbacher Senftopf“: So ist ein ganz besonderes Kochbuch betitelt. Besonders, weil es eine Gruppe kochbegeisterter Gladbacher Jugendlicher zusammengestellt hat. Darin versammelt haben die Nachwuchsköche, die regelmäßig zum gemeinsam Kochen und Grillen zusammenkommen, Rezepte für solche Speisen, die sich mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand in Jugendtreffs zubereiten lassen – vom Döppekuchen bis zum Fleischgericht.

Natürlich haben sich die Gladbacher, die von Tanja Buchmann vom KiJuB und dem Ehrenamtlichen Fabian Illigens betreut werden, professionelle Hilfe ins Boot geholt. Und zwar in Person von Ingo Hilger. Der Neuwieder Koch und Fotograf konnte den Gladbachern gleich in zwei Bereichen Profi-Tricks vermitteln. Erstens natürlich beim Zubereiten der Speisen und zweitens beim In-Szene-setzen der fertigen Gerichte. Nach einem zweitägigen Food-Fotografie-Workshop legten die Jungköche los – und bewiesen, dass sie einiges gelernt haben, sowohl am Kochtopf wie an der Kamera.

Herausgekommen ist ein flott gestaltetes und reich bebildertes, 74 Seiten starkes Buch. Auf eine kurze Einleitung, die Hintergründe und Historie des Kochtreffs erläutert, geht es auf den folgenden 60 Seiten nur um eines: Rezepte, Rezepte, Rezepte. Die reichen von Dips und Beilagen zum Grillgut wie Taco-Salat über Suppen und Gerichten für den kleinen Hunger zwischendurch bis zu schmackhaften Hauptgerichten – wie einem Breaky-Chicken-Stack beispielsweise. Vorschläge für leckere Nachspeisen und Durst löschende Getränke runden den Band ab.

Die Anleitung zum Zubereiten leckerer Speisen aus dem Jugendtreff Gladbach können Interessierte gegen eine Spende in Höhe von 10 Euro in der Neuwieder Tourist-Info am Luisenplatz erwerben; Tel. 02631 802 5555, E-Mail tourist-information@neuwied.de Foto: Stadt Neuwied