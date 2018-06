Veröffentlicht am 22. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Projektteilnehmer gesucht! Der Caritasverband Altenkirchen sucht für drei Projekte im Rahmen der Aktion Neue Nachbarn interessierte Teilnehmer mit und ohne Fluchterfahrung. Es geht hierbei um folgende Projekte: Internationaler Männertreff- Gestalten mit Holz: Ein Workshop mit den Zielen Unterhalten – Gestalten – Lernen! Er wird immer am Freitagnachmittag in den Werkräumen der August-Sander-Schule in Altenkirchen stattfinden. Angesprochen sind ausschließlich männliche Erwachsene, die sich unter Anleitung von Michael Schäfer in der Gestaltung mit Holz erproben wollen. Start wird erst nach den Sommerferien ein.

Betriebsbesichtigungen: Es besteht die Möglichkeit für Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchende mit Migrationshintergrund, an Betriebsbesichtigungen lokaler Firmen in Altenkirchen und Umgebung teilzunehmen. Die Arbeitsbereiche umfassen dabei die Werkstoffe Holz und Kunststoff. Zielsetzungen sind dabei das Kennenlernen betriebsrelevanter Abläufe und das Hineinschnuppern in die Berufe. Es besteht die Möglichkeit, in Praktika vor Ort vermittelt zu werden.

Theaterprojekt: Es wird ein kleines, aber feines Theaterprojekt angeboten, in dem junge Schüler mit und ohne Fluchterfahrung Gelegenheit erhalten sollen, sich in dem Workshop zu erproben und ihr Talent für das Schauspiel zu entdecken. Zielgruppe sind Jungen und Mädchen aus den Schulklassen fünf bis acht. Durchgeführt wird der Workshop im KOMPA in Altenkirchen in der ersten Sommerferienwoche, Montag bis Freitag, 25. Bis 29. Juni, in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Interessierte melden sich bitte bei André Linke, Caritasverband Altenkirchen unter 02681 2056 oder andre.linke@caritas-altenkirchen.de