VdK Ortsverband Altenkirchen reist nach Mainz

Veröffentlicht am 21. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/MAINZ – Tagesausflug führt Mitglieder und Gäste des VdK Ortsverbandes Altenkirchen nach Mainz – Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland/Pfalz, war in diesem Jahr das Ziel der Tagesreise des VdK OV Altenkirchen unter der Leitung des Vorsitzenden Fred Nolden. Bei strahlendem Frühsommerwetter startete eine beträchtliche Gästezahl mit drei Bussen der Reisetouristik Bischoff aus Fiersbach Richtung Mainz. Die Fahrt verlief dank der exzellenten Fahrer problemlos und so traf man rechtzeitig zum Mittagsessen in der schon vorher gebuchten Eisgrub-Brauerei ein um erst einmal gemütlich zu speisen. Übrigens wurde dort auch später das Gruppenfoto geschossen.

Der Vorstand verteilte Stadtpläne, anhand derer sich jeder orientieren konnte, was er sich von Mainz ansehen wollte. So war die St. Stephanskirche mit ihren wunderschönen Chagallfenstern, der Dom St. Martin mit dem angrenzenden Marktplatz, die barocke Augustinerkirche, die Zitadelle aber auch andere Sehenswürdigkeiten Ziel der Ausflügler. Nicht wenige ließen sich aber auch vom Gutenbergexpress aus die Stadt zeigen. Das sonnige Wetter bot sich ebenfalls an, um einfach genüsslich bei Kaffee, Kuchen oder Eis den Nachmittag zu genießen.

Pünktlich, auf die Vdk’ler ist immer Verlass, traf sich die Reisegruppe zur Heimfahrt und man fuhr am Rhein entlang wieder Richtung Heimat. Dabei wurde man aber doch noch vom einsetzenden Regen überrascht, so dass das Abschiednehmen schnell von statten gehen musste, wollte man nicht nass werden. (mano) Fotos: W. Fischer