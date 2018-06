Veröffentlicht am 21. Juni 2018 von wwa

WISSEN – Wer wird der 134. Wissener Schützenkönig? Das Wissener Schützenfest rückt immer näher. Der erste Sonntag im Juli steht deshalb wieder ganz im Zeichen des Königsvogelschießens auf dem Schützenplatz in der Köttingsbach. – Am Sonntag, 1.Juli ist in Wissen das Königsvogelschießen. Es ist in diesem Jahr der 134. Königsvogel, der ausgeschossen wird. Martin Theis hat den Aar einmal mehr in mühevoller Handarbeit gefertigt. Am Sonntag, 16:00 Uhr, werden die Schützen vom ehemaligen Postamt aus den Vogel zum Schützenplatz bringen. Begleitet werden sie dabei von der Stadt-und Feuerwehrkapelle Wissen unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Becker.

Nachdem der Schützenkönig des Jahres 2017, Torsten Asbach, Wissens Bürgermeister Michael Wagener und Dechant Martin Kürten traditionsgemäß die ersten Schüsse abgegeben haben, beginnt das eigentliche Schießen, umrahmt von den musikalischen Darbietungen der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

Schützenkönig in Wissen zu sein ist ein unvergessliches Erlebnis. Ein Erlebnis, welches aufgrund der großen finanziellen Unterstützung des Vereins mehr als erschwinglich ist. Die Königsprämie beträgt 2.000 Euro. Für jedes Hofpaar werden noch einmal 200 Euro ausgelobt. Ebenso ist die Anzahl der Besuche der befreundeten und benachbarten Vereine überschaubar. Es be- bzw. überlastet keinen. Nach dem Wissener Fest wird das Schützenfest in Selbach und Birken-Honigsessen und im darauffolgenden Jahr die Feste in Elkhausen/Katzwinkel, Hamm und Schönstein besucht.

Der Wissener Schützenverein hofft auf einen fairen Wettkampf mit möglichst vielen Bewerbern.

Bereits am Vortag findet der Wettstreit bei den Jungschützen statt. Der Nachwuchs beginnt um 16:00 Uhr auf dem Schießstand im Wissener Schützenhaus. Dort werden der Schülerprinz und der Jungschützenkönig ermittelt.

Zu beiden Veranstaltungen sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Für Kaffee und Kuchen sorgen in diesem Jahr die Tänzerinnen der KG Wissen. Die Ausgabe der Dauerkarten zum Schützenfest beginnt am 1. Juli während des Vogelschießens auf dem Schützenplatz und von Montag 02. bis Freitag 06.Juli in der Wissener Sparkassenfiliale.