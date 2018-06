Veröffentlicht am 21. Juni 2018 von wwa

ELKHAUSEN – Erfolgreiches Detektiv-Abenteuer der Kreisjugendpflege in Elkhausen – Kinder im Einsatz mit den Schlaupowerfüxen – 22 junge Nachwuchsdetektive haben im Namen der Schlaupowerfüxe einen kniffligen Entführungsfall in Elkhausen gelöst. Das äußerst seltene Lieblingsperlhuhn „Helgaarrr“ der Kreisjugendpflegerin Jenny Weitershagen war entführt worden. Doch die am Abenteuertag teilnehmenden Kinder sammelten mit tatkräftiger Unterstützung der beiden Detektivausbilderinnen Susanne Wilmsen und Marie Düber Hinweise, sicherten Spuren und nahmen die Fährte des verlorenen Tieres auf. Auf der Suche mussten die Nachwuchsdetektive ein Fahndungsfoto erstellen, perfektes Anschleichen trainieren und natürlich den Lockruf des Perlhuhns üben. Zur großen Freude aller konnte das allein im Wald ausgesetzte Huhn „Helgaarrr“ nach intensiver Recherchearbeit wohlbehalten von den Kindern gefunden werden. Alle hatten viel Spaß bei diesem Detektiv-Abenteuer der Kreisjugendpflege mit den Schlaupowerfüxen.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen und Angeboten der Kreisjugendpflege erhalten Interessierte unter 0 26 81/ 81- 25 41 oder jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.