Veröffentlicht am 21. Juni 2018 von wwa

HAMM – Haus der Heimatfreunde Hamm wartet auf seine Besucher – Das Haus der Heimatfreund in Hamm, Siegstraße 5, wurde im Jahr 1910 von dem Schuhmachermeister Heinrich Abresch als Wohn- Geschäftshaus gebaut. Im Jahr 2001 kaufte die Ortsgemeinde Hamm/Sieg das Haus und überlies es dem Heimatverein „Heimatfreunde im Hammer Land e.V.“. Der Verein richtete in dem Haus ein Heimatmuseum ein. Jeder Raum bekam einen Themenbereich. Eine Schulklasse aus den frühen 1950 er Jahren. Ein Raum ist dem heimischen Bergbau und Hüttenwesen gewidmet. Die ehemalige „Hammer Pulverfabrik“ wurde bedacht. In einem Raum werden Küchengeräte, von Kohlenherd über gusseisernes Kochgeschirr, mit Holzkohle beheiztes Bügeleisen bis zum „Plätzedeckel“ ausgestellt. Im 2. Obergeschoß ist die ehemalige Original – Poststelle von Pracht zu sehen und eine alte Schusterwerkstatt. Ein Raum ist für „Spinnen und Weben“ eingerichtet. Flachsbrechen, Garnhaspeln und Spinnräder stehen dort bei einem circa 300 Jahre altem und betriebsbereiten Webstuhl.

In Kellerbereich können neben der Vorratshaltung von Holz, Kohle, Brikett, Öltank auch ein Vorratskeller für selbst eingemachte Lebensmittel, Wurst- und Fleischwaren aus der eigenen Herstellung bewundert werden. An die Haustierhaltung wurde auch gedacht. Ein Kellerraum war der Ziegenstall. Geräte für die Körperpflege wie Baden und Wäsche waschen können auch bestaunt werden. Das Haus der Heimatfreunde ist jeden dritten Freitag im Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 20. Juli, 17. August, 21. September und 19. Oktober. Nach Voranmeldung bei Klaus Schumacher Rufnummer: 01602004869 oder Dieter Born Rufnummer: 02682969565 können weitere Termine vereinbart werden. Der Besuch ist kostenlos. (dibo) Fotos: Born