BETZDORF – Neue Gesichter – die GRÜNEN im Kreis Altenkirchen haben Vorstand gewählt – Nach der Begrüßung und Vorstandsentlastung haben die Vertreter von BÜNDNIS 90/Die Grünen des Kreises Altenkirchen auf ihrer Kreismitgliederversammlung turnusgemäß ihren neuen Vorstand gewählt. Die neue Doppelspitze des Kreisvorstands besteht aus der bisherigen Kreisvorsitzenden Anna Neuhof vom Ortsverband Betzdorf-Kirchen/Gebhardshain, als erfahrene Kommunalpolitikerin und dem nun neu gewählten Kreisvorsitzenden Kevin Lenz vom Ortsverband Altenkirchen/Flammersfeld, der Katrin Donath als Sprecherin ablöste. Aus dem bisherigen Vorstand wurden Kreisschatzmeister Dr. Rudolf Beyer vom Ortsverband Hamm/Wissen, als Beisitzer/innen Katrin Donath und neu Sebastian Pattberg und Daniel Heidelbach in den Vorstand berufen. Der bisherige Schriftführer Markus Holschbach wurde in seinem Amt bestätigt. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Vorstand junge Mitglieder vertreten haben.“, so die neuen Kreisvorsitzenden.

Anna Neuhof danke Katrin Donath, die aus gesundheitlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl als Sprecherin zur Verfügung stand, für ihre engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren. „Ich durfte vier Jahre die Geschicke des KV als Sprecherin begleiten und mir war es eine Freude, inhaltlich und organisatorisch in dieser Zeit einiges umzusetzen zu dürfen. Ich bin der Überzeugung, dass die Veränderung im Vorstand für uns Grüne hier vor Ort gut ist. Ich bin mir ganz sicher, es wird noch viele Grüne Akzente im Kreis Altenkirchen geben. Neben meiner weiteren Tätigkeit im erweiterten Landesvorstand und mein Mandat im Verbandsgemeinderat Betzdorf/Gebhardshain, die ich weiterführe und freue ich mich auf meine neue Aufgabe im Kreisverband, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, so Donath.

Die Bilanz im Rechenschaftsbericht für die letzten zwei Jahre zeigte die gute Arbeit des Vorstandes, die auch auf die gute Vernetzung mit den Ortsverbänden zurückzuführen ist. Veranstaltungen wurden begleitet und über Grüne Politik im Kreis wurde regelmäßig informiert. „Es hat sich gezeigt, dass grüne Antworten auf die vielen kommunalen Herausforderungen vor Ort gut und wichtig sind. Wir haben in den letzten Jahren aktive Mitglieder für unseren Kreisverband gewinnen können. Man merkt auch hier im Kreis, dass sich viele Menschen verstärkt für Politik interessieren und aktiv Politik gestalten wollen. Wir Grüne stehen für eine bürgernahe, transparente Politik, wir punkten damit, dass wir die Signale und Anregungen aus der Bevölkerung aufnehmen und in die Politik vor Ort einfließen lassen. Mit einem starken Grünen Profil, das sich klar gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ausspricht werden wir im nächsten Jahr in den Kommunal- und Europawahlkampf gehen. Wir freuen uns darauf und werden gemeinsam für ein starkes Grünes Ergebnis kämpfen“, so Neuhof.

Lenz ergänzt: „Neben der Bildungs- und Umweltpolitik, welche ich als meine Schwerpunkte mit in das neue Vorstandsteam einbringe, sehe ich eine große Notwendigkeit in der Verbraucher- und Netzpolitik. Im Wettlauf mit den anderen Parteien, ist es unumgänglich gerade die Kommunikation im Netz mit der Bürgerschaft auszubauen. Ich sehe dies als notwendigen Schritt um den Zuwachs an Mitgliedern auch in Zukunft aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus hat sich für uns gezeigt, dass in diesem Zusammenhang die Stammtische der Grünen vor Ort, die gern wahrgenommen werden, einen kurzen Draht zu den Bürger/innen ermöglichen“.

Fazit: Die Grünen Wähler/innen im Kreis erwarten auch in der Zukunft eine starke Grüne Stimme in der Region und viele Grüne Akzente. Wir werden an unsere bisherige Arbeit anknüpfen, damit die Altenkirchner Grünen auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Partei als solches spielen können. Foto: Bündnis90/Grüne