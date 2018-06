Veröffentlicht am 20. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sportförderung durch den Landkreis Altenkirchen – Im Jahr 2018 werden Baumaßnahmen an Sportanlagen mit 45.600 Euro bezuschusst – Auch in diesem Jahr werden wieder Baumaßnahmen an Sportanlagen durch den Landkreis Altenkirchen bezuschusst. Der Sportausschuss des Kreistages hat in seiner letzten Sitzung über entsprechende Anträge von Sportvereinen befunden. Vier Maßnahmen wurden ausgewählt und Zuwendungen in Höhe von insgesamt 45.600 Euro beschlossen.

Auf finanzielle Unterstützung können sich freuen: Ortsgemeinde Weitefeld, Generalsanierung der Turn- und Mehrzweckhalle, 20.000 Euro (als zweite Rate, die erste Zuwendungsrate in Höhe von 20.000 Euro wurde bereits im Jahr 2017 bereitgestellt). Stadt Kirchen, Umbau des Tennenplatzes „Auf dem Hartkopf“ in einen Rasenplatz, 12.000 Euro (als erste Rate). Ortsgemeinde Scheuerfeld, Umwandlung des Tennenplatzes in Scheuerfeld in einen Rasenplatz, 7.600 Euro (als erste Rate). Sportfreunde Ingelbach e. V., Neubau von Duschen und Umkleideräumen am Sportplatz Ingelbach 6.000 Euro (als erste Rate).

„Der Sportausschuss setzt mit der Förderung der Bauvorhaben für die ansässige Vereine und die Kommunen als Träger der Sporteinrichtungen ein wichtiges Signal der Anerkennung und unterstützt damit gleichzeitig die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Mit guten Sporthallen und –plätzen steigt bei den Nutzern wieder die Freude und Motivation am gemeinsamen Aktivsein. Sport im Verein ist als sozialer Raum bedeutend für die Vermittlung wichtiger Werte wie Respekt, Toleranz, Fairness, Teamgeist und Solidarität und sorgt damit im weitesten Sinne für den sozialen Kitt unserer Gesellschaft“, so Landrat Michael Lieber.

Auch zukünftig sollen Vereine bei ihren Investitionsvorhaben durch den Landkreis Altenkirchen im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten unterstützt werden.