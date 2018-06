Jugendliche Flüchtlinge helfen bei Renovierung des Minigolfplatzes

Veröffentlicht am 20. Juni 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Jugendliche Flüchtlinge helfen bei der Renovierung des Minigolfplatzes in Flammersfeld – Die Vorbereitungen zur Instandsetzung der in Flammersfeld seit den 60iger Jahren bestehende Minigolfanlage ist bereits seit einigen Wochen im Gange. Die Gemeinde Flammersfeld hat nach intensiver Suche einen neuen Pächter für die Anlage gefunden. Der erste Beigeordnete Manfred Berger hat daraufhin alle behördlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Anlage so schnell wie möglich wieder der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Hans-Gerd Dewitz als neuer Pächter möchte den Minigolfplatz wieder in Schwung bringen. Der Golfplatz, das Kleinod, „überdacht“ von riesigen alten Laubbäumen, am Waldrand gelegen, angrenzend am neuen Kinderspielplatz und in unmittelbarer Nähe eines Beachvolleyballplatzes, kann nicht nur für die heimische Bevölkerung, sondern auch für Bürger aus den angrenzenden Kreisen, Neuwied und Westerwald als willkommenen Unterhaltungs- und Freizeitwert angesehen werden.

So haben sich in der Vorbereitungsphase, neben dem Pächter, Hans-Gerd Dewitz, dem ersten Beigeordneten der Gemeinde Flammersfeld Manfred Berger, dem Team der Gemeindemitarbeiter unter der Leitung von Detlef Junghans auch eine Gruppe geflüchteter Jugendliche aus der Jugendhilfeeinrichtung, „Haus der Jugend und Familienhilfe Flammersfeld“ getroffen, um die Anlage in Schwung zu bringen und ihr ein neues Flair zu verleihen.

Die Jugendlichen Ahferom und Kubaja aus Eritrea, Abdi Shuari aus Äthiopien, Lamine aus Guinea, und Mansour aus Afghanistan haben gemeinsam mit ihrem Projekt-Koordinator Günter Brandenburger kräftig angepackt. Es war ein super Team. Sie haben zuvorderst das ganze Herbstlaub vom Golfplatz beseitigt, die Steinplatten auf den Wegen und Umrandungen aufgenommen und in ein neues Sandbett verlegt, Rasensoden abgestochen und die Platten neu verfugt.

Über diese Arbeiten hinaus waren Hans-Gerd Dewitz und Detlef Junghans mit vielen Sonderarbeiten beschäftigt, die da waren: Neuanstrich der einzelnen Golfbahnen, Reparatur der Aufbauten, Vergrößerung der Terrassenflächen, Reinigung der Golfbahnen, Renovierung und teils Neugestaltung des Eingangsbereichs und des gesamten Pavillons.

Seit Pfingsten hat Dewitz die Minigolfanlage wieder geöffnet. Nicht nur zum Golfen, sondern um sich an dem wunderbaren Kleinod zu erfreuen, zu Verweilen und sich zu einem Plausch zu treffen, wird die Minigolfanlage von den Bürgern mit großem Interesse als willkommene Familien-Freizeitgestaltung angenommen.

Auch für die Gemeinde und Verbandsgemeinde Flammersfeld stellt die Wiedereröffnung der Minigolfanlage eine Aufwertung der dörflichen Begegnungsstruktur dar. Besonders zu erwähnen ist, dass die geflüchteten Jugendlichen sich uneigennützig in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt und damit ein kleines Stück deutsche Kultur kennengelernt und begünstigt haben. Natürlich hat Dewitz ihnen für ihre Hilfe etliche Freikarten zur Verfügung gestellt. Nach wie vor freut sich Dewitz über helfende Hände bei den weiteren Verschönerungsarbeiten auf dem Minigolfplatz in Flammersfeld. (gübr) Fotos: Brandenburger