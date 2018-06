Veröffentlicht am 20. Juni 2018 von wwa

WÖLFERLINGEN – Solarpark Wölferlingen offiziell eröffnet – Nach etwa halbjähriger Bauphase hat die Maxwäll Genossenschaft ihren neuen Solarpark in Wölferlingen offiziell eröffnet. Dazu wurden die Einwohner der Gemeinde zu einem Umtrunk eingeladen. alle Interessenten hatten die Gelegenheit den Park und die eingesetzte Technik aus unmittelbarer Nähe in Augenschein zu nehmen.

Grund zur Freude hatte Vorstand Gerd Stein bei seiner Ausführung zu den vielen (auch bürokratischen) Unwägbarkeiten, jedoch die Anlage trotz Allem erfolgreich erbaut werden konnten und so nun auf der nach Süden abfallenden, etwa 1 Hektar großen, Fläche für etwa 300 Haushalte CO2-freier Strom erzeugt wird. Die naturnahe Beweidung durch Schafe „als Landschaftsgärtner“ passt sehr gut zur erneuerbaren Stromerzeugung und trifft im Ort auf gutes Feedback. Besonders praktisch: Die Solarmodule dienen gleichzeitig als „Unterschlupf“, die Schafe können sich bei hohen Temperaturen und hoher Sonneneinstrahlung darunter aufhalten.