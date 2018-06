LEADER-Region Westerwald-Sieg legt zusätzliche 150.000 Euro im aktuellen Projektaufruf nach

Veröffentlicht am 20. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die LEADER-Region Westerwald-Sieg hat nachgelegt. Der aktuelle Förderaufruf wird um 150.000 Euro aus Landesmitteln aufgestockt. Damit stehen in diesem Aufruf rund 570.000 Euro für die Förderung von Projekten in unserer Region zur Verfügung. Eine gute Nachricht erhielt die LEADER-Region Westerwald-Sieg aus Mainz. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat mitgeteilt, dass zusätzliche Landesmittel in Höhe von 150.000 Euro für den LEADER-Prozess in der Region bereitgestellt werden.

Privatpersonen, Vereine, Unternehmen, Organisationen und kommunale Träger können sich darüber freuen, denn damit stehen im aktuellen Aufruf knapp 570.000 Euro an Fördermitteln für unsere Region zur Verfügung. Bereits ausgewählt wurden beispielsweise die Weiterentwicklung eines Hofladens in Derschen, die SRS-Kletterwand in Altenkirchen, eine Jugendbefragung für den Kreis, die Einrichtung von Erlebnisstationen in Werkhausen und das Projekt Wisserland 2.0 aus Wissen.

Jetzt stehen wieder 570.000 Euro zur Verfügung, die für Projekte in den folgenden Handlungsfeldern verwendet werden können: Regionale Wirtschaft und Qualifikation: Themen sind hier beispielsweise Standortmarketing, Stärkung des Einzelhandels, Fachkräftesicherung oder Qualifizierungsmaßnahmen.

Kommunalentwicklung: Wenn es um Mobilität, die Zusammenarbeit von Kommunen oder die Innenentwicklung geht, dann ist dies das richtige Handlungsfeld für mögliche Vorhaben.

Demografische Herausforderung: Von ganz jung bis ins hohe Alter – Vorhaben für und mit Menschen rund um die demografische Herausforderung in unserem Landkreis finden sich in diesem Handlungsfeld wieder.

Tourismus: Unsere Region als Outdoor-Region zu positionieren, gemeinsame Projekte zu entwickeln und zu vermarkten sind die Inhalte dieses Handlungsfelds. Forst- und Landwirtschaft, Direktvermarktung: Wertschöpfung, Diversifizierung, aber auch Information über die Landwirtschaft sind Themen, für die sich dieses Handlungsfeld anbietet.

Ausgewählt werden die Projekte von einer sechsköpfigen Jury aus unserer Region anhand von Auswahlkriterien, welche die Weiterentwicklung unserer Region als Ziel haben. Jetzt haben interessierte Akteure die Möglichkeit, ihre Ideen mit der Unterstützung von LEADER zu verwirklichen.

Ob die Projektidee zu LEADER passt und bei allen Fragen zur Förderung steht das Regionalmanagment gerne zur Verfügung: telefonisch unter der 0 26 81/ 81- 21 82 oder per Mail unter sebastian.duerr@kreis-ak.de.