ALTENKIRCHEN/TRIER – Noch Plätze frei für die Tagesfahrt der Kreisvolkshochschule Altenkirchen nach Trier – Für die Tagesfahrt auf Spurensuche von Karl Marx nach Trier hat die Kreisvolkshochschule Altenkirchen für Samstag, 30. Juni, noch einige Plätze frei. – Anlass der Fahrt ist der Geburtstag von Karl Marx, der sich in diesem Jahr zum 200. Mal jährt. Auf dem Programm steht der Besuch der Ausstellung „Leben.Werk.Zeit“ im Rheinischen Landesmuseum in Trier, die den intellektuellen und politischen Werdegang von Karl Marx nachzeichnet. Eine Führung für die Teilnehmenden ist hier vorgesehen.

Nach der Mittagspause, die individuell gestaltet werden kann, geht es dann zu Fuß auf die Spuren von Karl Marx in seiner Heimatstadt. Der Weg der knapp zweistündigen Stadtführung führt vom Wohnhaus seiner Jugend an der Porta Nigra bis zu seinem Geburtshaus in der Brückenstraße, wo sich heute das Karl-Marx-Museum befindet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 34 Euro. Abfahrtsmöglichkeiten werden in Betzdorf, Wissen und Altenkirchen angeboten. Anfragen oder Anmeldungen und können per Email an kvhs@kreis-ak.de geschickt werden oder telefonisch unter 0 26 81/ 81- 22 11 an die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen gerichtet werden. Foto: Archiv Wachow