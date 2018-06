Veröffentlicht am 19. Juni 2018 von wwa

PRACHT – Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“, Pracht – Mutige Vorschulkinder erobern den Kletterwald – Zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit, unternahmen die Vorschulkinder der Kita „Zur Wundertüte“ in Pracht einen gemeinsamen Ausflug zum Kletterwald nach Bad Marienberg. Die Kinder hatten sich im Vorfeld für dieses Ziel gemeinschaftlich und demokratisch in einer Kinderkonferenz entschieden. Bepackt mit den Rucksäcken voller Proviant und ganz viel guter Laune machte sich die Gruppe mit dem Bus auf den Weg zum Kletterwald. Nach einer anfänglichen Frühstückspause als Stärkung bekamen die Kinder ihr Klettergeschirr vom Personal des Kletterwaldes angelegt und durften sich nach einer kurzen Einweisung an den verschiedenen Stationen im Klettern ausprobieren. Jedes Kind konnte nach Lust und Laune an den verschiedenen Stationen des Anfängerparcours „Kinderland Klettermaxe“ klettern. Dabei waren Sorgfalt und Aufmerksamkeit gefragt, denn die Kinder mussten die Karabinerhaken ihrer Ausrüstung eigenständig an die dafür vorgesehenen Seile einhaken. Alle hatten dies nach ein paar Versuchen schnell verinnerlicht und so konnte der Kletterspaß mit der nötigen Sicherheit losgehen. Ein besonderes Highlight waren die verschiedenen Seilrutschen. Mit Schwung und viel Tempo ging es von Baum zu Baum, die Kinder fühlten sich dabei wie Tarzan und nicht selten erklangen dabei mutige Freudenschreie, dem ursprünglichen Tarzan-Schrei nicht unähnlich. Danach ging es noch in den Wildpark zum Tiere füttern. Besonders hungrig waren die Ziegen. Ungestüm fraßen sie das Futter den Kindern aus den Händen. Zum Abschluss durfte der Besuch auf dem Spielplatz nicht fehlen. Erschöpft, aber reich an vielen schönen Eindrücken von diesem tollen Tag fuhren die Vorschulkinder mit ihren Erzieherinnen wieder zurück in den Kindergarten. Fotos: Kita Pracht