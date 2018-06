Veröffentlicht am 19. Juni 2018 von wwa

LINZ – Musikalischer Nachmittag in der Senioren Residenz Sankt Antonius – Bei wunderschönem Sonnenwetter trafen sich die Bewohner, Tagesgäste und Mieter der Senioren Residenz Sankt Antonius in der Kapelle zum gemeinsamen Singen mit Vera Geisen. Sie bietet mehrmals im Jahr ehrenamtliche Musiknachmittage an, die immer sehr gerne besucht werden. Vera Geisen spielte Volkslieder auf der Gitarre und sang mit den Bewohnern bis der ganze Raum mit Gesang gefüllt war. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen was Musik bewirken kann und vor allen Dingen wie wichtig ehrenamtliche Mitarbeiter sind. Von „Der Mai ist gekommen“ bis hin zur „Waldeslust“ war die Kapelle mit glücklichen Bewohnern, Tagesgästen und Mieter gefüllt und man freut sich nun schon auf ein Wiedersehen und bedankt sich nochmals herzlich bei Vera Geisen für ihre wertvolle, geschenkte Zeit.