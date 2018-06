Veröffentlicht am 19. Juni 2018 von wwa

NEUWIED – GenussWerkstatt bietet Mittagspause für alle Sinne – Mit dem Slogan „Salat to go“ lockten Ernährungsberaterin Rita Inzenhofer und Quartiermanagerin Alexandra Heinz Interessierte in die Räume des Stadtteiltreffs. Nach einer kurzen Einführung zum Thema stand das gemeinsame Zubereiten der frischen und gesunden Zutaten im Mittelpunkt. Mit erwartungsvoller Haltung wurde gemeinsam geschält, geschnitten, gekocht und püriert. Natürlich kam dabei das Genießen nicht zu kurz. Ob süßlich, sauer oder ausgewogen, für jeden Geschmack war etwas dabei. Gläser zum Mitnehmen förderten zudem die Vorfreude auf die kommende Mittagspause. Bunt, gesund und abwechslungsreich ersetzt der „Salat to go“ nun das gewöhnliche „Pausenbrot“ der Teilnehmer. Dabei sind der Vielfalt der Zutaten und der Zubereitung keine Grenzen gesetzt. Am Vorabend zubereitet und mit einem frischen Dressing verfeinert, wird die Mittagspause von nun an zu einem echten Genusserlebnis. Das prophezeite Inzenhofer. Die GenussWerkstatt ist ein regelmäßiges Angebot des Quartiermanagements südöstliche Innenstadt in Kooperation mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied. Nach einer Sommerpause geht es mit einem neuen Termin im August weiter. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 56564 Neuwied, Telefon 02631 863 070, Email stadtteilbuero@neuwied.de