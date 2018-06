Veröffentlicht am 19. Juni 2018 von wwa

NEUWIED – Wegen Deichstadtfest: Wochenmarkt wird verlegt – Zwei Termine sollten sich all diejenigen merken, die gern auf dem Neuwieder Wochenmarkt frische Produkte kaufen: Wegen des Deichstadtfestes verlegen die Händler am Dienstag, 3., und Freitag, 6. Juli, ihren „Auftrittsort“. Ihre Stände sind dann in der Fußgängerzone an der Engerser Straße Höhe H & M und Christ zu finden.