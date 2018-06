Veröffentlicht am 19. Juni 2018 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schönsteiner Schützenfest steht am Wochenende an – Drei junge Burschen freuen sich ganz besonders auf das Schönsteiner Schützenfest am kommenden Wochenende. Sie heißen Patrick Plath, Julius Becker und Lauritz Herzog. Man darf sich nämlich seit dem Vogelschießen an Fronleichnam Schützenkönig, Jungschützenkönig und Schülerprinz nennen. Der Wettbewerb war diesmal besonders spannend, da herrschte Einigkeit bei der gastgebenden St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein.

Die Krönung der frischgebackenen Majestäten hatten Präses Pfarrer Martin Kürten und Schützenmeister Mathias Groß unter starkem Beifall der zahlreichen Besucher im Schützenhaus vorgenommen. Das große Fest beginnt am Samstag, 23. Juni, um 18:00 Uhr mit einem Standkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle

Wissen. Anschließend begrüßt man die Majestäten. Zum Einbruch der Dunkelheit startet das traditionelle Höhenfeuerwerk. Am Sonntag um 09:00 Uhr treten die Schützen zur Johanniprozession an. Um 15:00 Uhr beginnt der Festzug, der auch wie gewohnt durch den Schlosshof führt. (hteb) Fotos: Sieht