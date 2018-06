Fiesta trifft Hellerbahn in Michelbach

Veröffentlicht am 19. Juni 2018 von wwa

MICHELBACH – Bahnunfall – Personenwagen kollidiert mit Zug – Ein 39 Jahre alter Mann wollte in Michelbach am Dienstagmorgen, 19. Juni, gegen 06:00 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang am Friedhof des Ortes mit seinem Fiesta überqueren. Bei guten Sichtbedingungen übersah er dabei einen Zug der Hessischen Landesbahn. Der Zug erfasste die Front des Fiesta und schleuderte ihn herum. Der Fahrer blieb unverletzt, ebenfalls der einzige Fahrgast und der Lockführer. Der Sachschaden, so die Polizei, liegt bei circa 30.000 Euro. Die Bahnstrecke von Altenkirchen nach Limburg ist noch für unbestimmte Zeit gesperrt. Im Einsatz sind Notfallmanager der Deutschen Bahn, Kräfte der Bundespolizei aus Koblenz sowie der Polizeiinspektion Altenkirchen. Archivfoto: Wachow