L 276 Giershausen – Kraam – weiterhin „Stoßdämpferteststrecke“

Veröffentlicht am 19. Juni 2018 von wwa

L 276 Giershausen – Kraam – Straßenbauminister Wissing antwortet Peter Enders zum Thema L 276 – In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung in Mainz hatte Landtagsabgeordneter Peter Enders den zuständigen Landesminister Dr. Volker Wissing über den sehr schlechten Zustand der L 276 zwischen Giershausen und Kraam (Ortsteil Heuberg) informiert und wegen möglichst kurzfristiger Abhilfe nachgefragt. Die Antwort von Minister Wissing lässt leider keine guten Dinge erwarten, so Dr. Enders. Er schreibt: “Nach der Zustandserfassung 2012 konnte im Investitionsplan 2014-2018 ein umfassender Ausbau der L 276 zwischen Giershausen und Kraam gegenüber anderen anstehenden Bauvorhaben nicht als vorrangig eingestuft und somit im aktuellen Landesbauprogramm 2017/2018 noch nicht eingeplant werden.” Des Weiteren informiert er darüber, dass die Daten der 2017 landesweit durchgeführten Zustandserfassung der Fahrbahnen der Landesstraßen noch nicht abgeschlossen seien. Der Minister hält aber den Zustand der L 276 im genannten Bereich für “teilweise unbefriedigend.” “Wie schlecht müssen Straßen denn sein, wenn sie mehr als nur teilweise unbefriedigend sein sollen”, fragt jetzt Peter Enders.

Die einzig brauchbare Information des Ministers ist wohl, dass er in seiner Antwort auf die Anfrage von Peter Enders mitteilt, wie viele Fahrzeuge pro Tag in diesem Bereich fahren. Es sind: 2.641 Fahrzeug, 6% davon beträgt der Schwerverkehrsanteil.