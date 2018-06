Veröffentlicht am 18. Juni 2018 von wwa

HILKHAUSEN – Förderverein Hilkhausen hat neuen Vorstand – Der Förderverein des Weyerbuscher Ortsteiles Hilkhausen hatte zur Jahreshauptversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Vorsitzenden Dietmar Tietze begrüßte die Versammlung und stieg umgehend in die Tagesordnung ein. Tätigkeitsbericht und Kassenbericht wurden verlesen und erörtert. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes sollte es zur Neuwahl kommen. Dietmar Tietze trat aus privaten Gründen nicht mehr an. An diesem Abend fand sich allerdings keine Person die bereit war dieses Amt zu übernehmen.

Am Donnerstag, 14. Juni, fand der zweite Teil der Jahreshauptversammlung statt. Nach der Eröffnung wurde der Versammlungsleiter Hans-Georg Adorf gewählt. In seiner ruhigen und gelassenen Art führte er souverän durch die Versammlung. Die 26 Mitglieder wählten wie folgt den neuen Vorstand: Vorsitzende: Jutta Hausmann; Vorsitzende: Iris Heil; Kassierer: Guido Barth; Schriftführer: Peter Nattermann; Kassenprüfer: Anja Sälzer-Asbach und Karen Dröse.

Zum Schluss überreichte Jutta Hausmann, als Dank für seine geleistet Arbeit, dem ausgeschieden Vorstandsmitglied Dietmar Tietze einen Essensgutschein. (gb) Foto: Privat