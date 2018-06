Schützenfestsonntag in Orfgen

Veröffentlicht am 17. Juni 2018 von wwa

ORFGEN – Festzug der Orfgener Schützen kommt ohne Regen aus – Das Wetter hatte sich in den zurückliegenden Tagen recht unterschiedlich gezeigt. Die Orfgener Schützen des KKSV Schützenvereins hatten nur die Hoffnung auf zwei regenfreie Stunden in der Mittagszeit von 13:30 bis 15:30 Uhr damit die Teilnehmer trockenen Fußes in das Festzelt kamen. Der Morgen und Vormittag ließ an dieser Hoffnung noch begründet zweifeln. Doch das Glück war mit den Orcher Schützen, es blieb trocken. Auf der Ortsdurchgangsstraße wurde Aufstellung der befreundeten Schützenvereine, -gesellschaften und -gilden bezogen und anschließend mit klingendem Spiel unter Führung des Jugendblasorchesters Mehrbachtal ins Dorf marschiert um dort die neue Majestät, Schützenkönig Michael Schmuck abzuholen. Vor der Abzweigung nahmen Majestäten, Funktionäre und Ehrengäste, wie Altenkirchens Bürgermeister und MdL Heijo Höfer sowie der Ortsbürgermeister von Orfgen Manfred Lichtenthäler, Aufstellung um gemeinsam die Parade der Schützen abzunehmen. Zu den Paradierenden gehörten neben den Thronpaaren des KKSV Orfgen, die fünf Abteilungen der St. Sebastianus Schützengesellschaft, unter ihnen das Offizierscorps, die Sanitätsabteilung und die Husaren Amazonen, die schon seit vielen Jahren das Bild der Grünröcke auflockern. Der SV Maulsbach, Schützengesellschaft Altenkirchen, Schützengilde Raubach, „Adler“ Schützen Michelbach, das St. Sebastianus Schützentrommlercorps, KKSV Döttesfeld, „Im Grunde“ Marenbach und SV Leuzbach-Bergenhausen. (wwa) Fotos: Renate Wachow