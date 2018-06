Veröffentlicht am 17. Juni 2018 von wwa

BINGEN – LSB Mitgliederversammlung in Bingen – SRCler treffen DOSB-Präsident Alfons Hörmann – Am Samstag, 16. Juni, fand die LSB-Mitgliederversammlung im Rheinhotel in Bingen statt. Hierzu waren die beiden DSV nordic Ausbilder Michaela Hoffmann und Stefan Puderbach als Mitglieder aus dem SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. als Delegierte vom Sportkreisvorsitzenden Alfred Hofmann für den Sportkreis Neuwied nominiert worden. Als Nachfolger für die langjährige Präsidentin Karin Augustin, die nicht mehr antrat wurde Prof. Lutz Thieme vom Rhein-Ahr-Campus einstimmig gewählt. Traditionsgemäß war auch der DOSB mit seinem Präsidenten Alfons Hörmann aus dem Allgäu vertreten, der in seiner vorherigen Tätigkeit Präsident des Deutschen Skiverbandes war. In seiner Amtszeit waren die mehr als zehn bundesweiten nordischen Ausbildungszentren entstanden. So ergaben sich selbstverständlich ein paar interessante Gespräche zum Thema Zukunft des ehrenamtlichen nordischen Vereinssportes.