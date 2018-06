Veröffentlicht am 17. Juni 2018 von wwa

HERDORF – Radfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt – Am Sonntagmorgen, 17. Juni, befuhr ein 54jähriger Radfahrer gegen 01:30 Uhr in der Ortslage von Herdorf die stark abschüssige Höhenstraße. Auf nasser und rutschiger Fahrbahn kam er ohne Fremdeinwirkung nach links ab, geriet gegen den Bordstein, stürzte und schlug mit dem Kopf auf der Asphaltdecke auf. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen in das Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Das Geschehen war von der Ehefrau, die ebenfalls mit dem Fahrrad hinter ihrem Mann fuhr, beobachtet worden.