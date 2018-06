Veröffentlicht am 17. Juni 2018 von wwa

KOBLENZ/WISSEN – Mehrtägige Sportbootausbildung der Wissener Reservisten schloss mit Prüfung in Koblenz an der Mosel ab – Gelungenes Manöver – Alle haben die Prüfung zum Erwerb des Bootsführerscheins für Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen bestanden“: So lautete die erwünschte wie auch erfreuliche Nachricht vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Koblenz, Rechtsanwalt Wolfgang Bleser, von der dreiköpfigen Prüfungskommission am Ende der Prüfung im Moselsaal der „Wehrtechnischen Dienststelle“ (WTD) 41, Außenstelle Koblenz. Bleser lobte im Namen der Prüfungskommission die Ausbildercrew für die solide und fundierte Ausbildung der Prüflinge und wünschte allen immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel bzw. Schraube, unfallfreie Fahrt und viel Spaß beim Wassersport.

Die Wissener Reservistenkameradschaft ist schon seit Jahren korporatives Mitglied in der DLRG-Ortsgruppe Hamm (Sieg). Dadurch bedingt wurde der Lehrgang auch für die DLRG aus Montabaur und Wirges geöffnet, deren Inhaber/innen der Lizenz für Binnenschifffahrtsstraßen nunmehr auf Seeschifffahrtsstraßen erweitert wurde. Unter der Federführung des Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland, Oberstleutnant d. R. Axel Wienand, sowie den Hilfsausbildern Marcus Klein (RK Wisserland und DLRG Hamm) und Gerd Kaminski (RK Wisserland und Soldatenkameradschaft (SK) Rheintal) legten Stabsfeldwebel aktiv Mario Schulz (SK Rheintal), Annika Schäfer (DLRG Montabaur), Anica Rohrmann, Jessica Schmitt, Mario und Tanja Sittig (alle DLRG Wirges) erfolgreich ihre Sportbootführerscheinprüfungen ab und sind nunmehr stolze Besitzer der begehrten Lizenzen. Lehrgangsleiter Wienand gratulierte ebenfalls den frischgebackenen Schiffsführern/innen und wünschte allen Gottes Segen.

Die sechs Azubis hatten sich am Ende der mehrtägigen Ausbildung der RK Wisserland und SK Rheintal der Prüfung zum Sportbootführer auf Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen erfolgreich gestellt. Das war bereits das sechste Mal, dass bei den heimischen Reservisten Bootsführerscheine erworben werden konnten. Für die beiden Sportbootführerscheine hatten sich die Prüflinge intensiv mit Navigation, Kartenaufgaben und Berechnungen befasst, bevor sie ihr seemännisches Geschick im Hafen der WTD 41, Außenstelle Koblenz, und dem Moselrevier in Koblenz-Metternich beweisen mussten.

Unter dem Motto „Pionierdienst aller Truppen“ mit dem Aspekt der Hilfeleistung bei Hochwassereinsätzen standen für die Azubis drei Wochenenden intensives Lernen und Fahrtraining auf dem Programm. Der theoretische Teil wurde durch viel Praxis an Land und auf dem Wasser ergänzt. So durfte ein Schleusenkurs in den beiden Kammern der Koblenzer Berufsschifffahrtsschleuse mit Besichtigung des Steuerstandes auch diesmal nicht fehlen.

Besonderer Dank galt der WTD 41, Außenstelle Koblenz und der Segelsportabteilung der Koblenzer Postsportfreunde für die zur Verfügung gestellten Steganlagen sowie dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz, Außenbezirk Brodenbach, für die Unterstützung des Schleusenkurses. Tatkräftig stand auch diesmal wieder die DLRG-Ortsgruppe Hamm an der Sieg den Azubis zur Seite.

Für angenehme Rahmenbedingungen während der praktischen Ausbildung in Koblenz und damit auch optimierte Prüfungsbedingungen sorgten Hauptfeldwebel d. R. Harald Voit (Beauftragter für Planungen in der RK Wisserland) und die Malteser aus Waldbröl. (aw) Fotos: Gerd Kaminski