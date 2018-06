Michael Schmuck, Julia Hassel, Eric Endres und Horst Strickhausen sind in Orfgen die neuen Schützenmajestäten

Veröffentlicht am 17. Juni 2018 von wwa

ORFGEN – Michael Schmuck zum König der Orcher Schützen gekrönt – Der Freitag hatte sich bereits gut zum Orfgener Schützenfest, mit trockenem Wetter, guter Mucke und bester Stimmung dargestellt. So durfte es ruhig weiter gehen und gelassen sah der Vorstand dem weiteren Geschehen entgegen. Das Wetter hielt die Gäste und Freunde kamen und das nicht zu knapp. Mit klingendem Spiel vom Schützen und Trommler Corps Krefeld-Oppum zogen das Kaiser- und Königspaar Claudia und Andreas Hassel, begleitet durch die Thronpaare unter dem Beifall der befreundeten Schützenvereine und Gäste ins Festzelt ein. Zuvor hatten die Grünröcke und Fahnengruppe der Orfgener Schützen auf der Tanzfläche Aufstellung genommen. Die Positionen am Thron und an den Tischreihen im Festzelt bezogen hätte Vorsitzender, amtierender Schützenkönig und Prinzgemahl der Kaiserin, Andreas Hassel die Begrüßung vornehmen können. Aufgrund der Mehrfachfunktion hatte er aber dieses Amt einem seiner Vorgänger, Walter Klein, übertragen. Der seinerseits sah sich begeistert noch einmal den Verein von dieser Seite aus erleben zu dürfen.

Mit dem Einmarsch des Königshauses erklärte er das Schützenfest für eröffnet. So begrüßte Klein das Königspaar Andreas II., Königin und Kaiserin Claudia, Kronprinzessin Michelle, Schülerprinzen Nico sowie die Ehrenmitglieder und Mitglieder des Vereins. Ferner Ortsbürgermeister Manfred Lichtenthäler mit First Lady Inge. Ebenso begrüßt wurden die benachbarten und befreundeten Schützenvereinen mit ihren Majestäten und Schützenmeistern. Derer waren: die Schützengesellschaft Altenkirchen, Kleinkaliber Schützenverein Döttesfeld, Schützenverein Maulsbach, Schützenverein „Adler“ Michelbach, Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach und den Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen. Die Festmusik, die Band „Viennie Cooper“.

Als Fest im Fest gestaltet sich 2018 das Kommen die Freunde vom Schützentrommlercorps der St. Sebastianus Schützengesellschaft 1652 aus Krefeld–Oppum zum 50. Mal. Zur Tradition gehört ebenso die Anwesenheit und Mitgestaltung des Festzuges der Schützenkameraden der St. Sebastianus Schützengesellschaft 1652 aus Krefeld-Oppum.

Doch am Samstagabend hat die Krönung, die Amtseinführung der Majestäten größte Aufmerksamkeit. Dem voraus fand am Himmelfahrtstag das Königsschießen statt. Um 11:15 Uhr eröffnete der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld in Vertretung des Verbandsgemeindebürgermeisters, Rolf Schmidt Markowski, den Kampf auf die Trophäen des Vogels.

Als der einst stolze Vogel seiner Trophäen beraubt war, stellten sich um 15:30 Uhr mit Michael Schmuck und Udo Berger zwei Bewerber dem Kampf um die Königswürde. Nach einem sehr spannenden Wettkampf stand um 16:25 mit dem 282. Schuss fest dass Michael Schmuck neuer Schützenkönig des KKSV Orfgen wird. Seine Frau Carina wird ihn in seinem Amtsjahr zur Seite stehen.

Als es um den Kronprinzentitel ging fanden sich mit Yasmin Müller, Julia Hassel, Yannik Wachow und Philipp Hahn gleich vier Bewerber. Nach einem langen und spannenden Wettkampf stand mit dem 480. Schuss fest, dass Julia Hassel die neue Kronprinzessin wird. Bei den ganz jungen Schützen fanden sich mit Stefan Großmann, Tim Lindscheid und Eric Endres die Anwärter auf den Titel des Schülerprinzen. Sie lieferten sich einen harten Wettkampf und nach dem 357. Schuss stand Eric Endres als neuer Schülerprinz fest.

Mit Überreichung der königlichen Insignien an die drei besiegelte Klein die Krönung zum Schützenkönig, Kronprinzessin und Schülerprinzen. Nach zwei Jahren Amtszeit wurde auch ein Wechsel auf dem Kaiserthron fällig. Das Kaiserschiessen fand am 29. April statt. Mit Horst Walter Schuh, Reiner Hähr, Karsten Schmautz, Wilhelm Bruch, Betina Berger, Werner Berger und Horst Strickhausen hatten sich sieben Bewerber auf den Kaisertitel gemeldet. Um 16:45.Uhr begann das Schießen auf den Rumpf des Vogels und um 17:16.Uhr mit dem 175.Schuß stand Horst Strickhausen als neuer Kaiser fest. Auch er erhielt als äußeres Zeichen seiner Würde die Kaiserkette überreicht. (wwa) Fotos: Renate Wachow