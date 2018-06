Veröffentlicht am 16. Juni 2018 von wwa

HORHAUSEN – Ätherische Öle in Wild- und Gartenkräutern – Kräuterexkursion am 1. Juli in Horhausen – Zur Hochsaison und Sammelzeit besonderer (Heil-) Kräuter mit hohem Anteil an ätherischen Ölen laden Kräuterexpertin Beatrix Ollig und Aromafachberaterin Melanie Anhäuser am Sonntag, 1. Juli von 14:00 bis 17:00 Uhr zu diesem Themen-Nachmittag nach Horhausen ein. „Zunächst sammeln wir auf einem Spaziergang entsprechende Wild- und Gartenkräuter und erläutern deren Verwendung in Küche, Hausapotheke und in der Aromatherapie. Beim Probieren selbstgemachter Kräuterleckereien auf der Gartenterrasse lassen wir den gemeinsamen Nachmittag ausklingen“, so Kräuterexpertin Ollig.

Interessierte können sich bei Beatrix Ollig anmelden: am besten per Email unter b.ollig@gmx.de oder telefonisch unter 02687-4293273. Der Kostenbeitrag beträgt 17 Euro inkl. Kräuterköstlichkeit für Erwachsene. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben.