Veröffentlicht am 16. Juni 2018 von wwa

ORFGEN – Schützenfest in der Orch vor 25 Jahren – 1993 wurde Horst Schumann Schützenkönig in der Orch – Das Wochenende steht wieder ganz im Zeichen des Schützenfestes des KKSV Orfgen. Mit einem Discoabend am Freitag wurden die vier Schützenfesttage eingeläutet. Am Samstag, 16. Juni, folgt in den Abendstunden die Krönung der königlichen Häupter und am Sonntag der Schützenfestumzug mit abschließender Parade durch Orfgen. Vor 25 Jahren standen zur Amtsübernahme Jens Berger als Jungprinz, Markus Müller als Kronprinz und Horst Schumann als König an. Diese werden 2018 Michael-Eric Enders, Julia Hassel und Michael Schmuck übernehmen. Im langen Zug der Schützen und Musiker werden sich auch wieder Schützenkompanien aus Krefeld-Oppum befinden und das Grün der Westerwälder Schützen farbenfreudig auflockern. Die Krefelder treten traditionell in historischen Uniformen auf. (wwa) Fotos: Archiv: Wolfgang Wachow