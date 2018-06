Veröffentlicht am 16. Juni 2018 von wwa

FENSDORF – Ortsgemeinderat Fensdorf verabschiedet eine Resolution zum Kreisstraßenbau mit eigener Priorität – Neben anderen Themen hat sich der Ortsgemeinderat von Fensdorf in seiner Sitzung am Dienstag – einen Tag nach dem Kreistag – mit der von der CDU initiierten Resolution zum Kreisstraßenbau befasst. Nach eingehender Diskussion war sich der Rat einig, dass der vorgelegte Text an einigen Stellen Ergänzungen bedarf. Die Fensdorfer Ratsmitglieder sehen alle politischen Ebenen in der Pflicht, vom Bund über das Land bis hin zum Kreis als Eigentümer der Kreisstraßen. Mit einem kurzen prägnanten Zusatztext zur Resolution bringt der Gemeinderat Fensdorf auf den Punkt, was gemeint ist:

Zusatztext zur Resolution Straßenbau:

Der Ortsgemeinderat Fensdorf nimmt die vorliegende Resolution (TOP 3) grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis und ist mit dem Befund zum Straßenzustand absolut einverstanden.

Die Ortsgemeinde Fensdorf fordert alle politischen Ebenen (Bund, Land, Kreis) auf, für ausreichende Einnahmen der öffentlichen Hand und für Investitionen in öffentliche Infrastruktur zu sorgen.

Dazu gehören insbesondere Investitionen in Bundes- Landes- und Kreisstraßen.

Der Ortsgemeinderat pocht auf die alsbaldige verkehrssichere Herrichtung der K 123.

Wichtig war den Kommunalpolitikern auch, den Bezug zur Kreisstraße 123 herzustellen. Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo: „Die K 123 ist die einzige Anbindung unserer Gemeinde. Die Strecke sollte stets in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden. Das ist aktuell nicht der Fall.“

Friedhofssatzung

In „erster Lesung“ befasste sich der Rat mit der Friedhofssatzung. Alle waren sich einig, dass es ermöglicht werden soll, dass auch in Wiesengräbern – wie in den Reihen-Einzelgräbern – eine zusätzliche „Asche“ beerdigt werden darf. Bis zur nächsten Sitzung wird die Ortsbürgermeisterin gemeinsam mit der Verwaltung eine Neufassung erarbeiten und dem Rat zur Verabschiedung vorlegen.

Bürgerhaus

Bis auf wenige Restarbeiten und eine Renovierung der Thekenanlage sind alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Renovierung des Bürgerhauses erledigt. Die Aufträge zur Möblierung des Saals und des Gaststättenbereichs wurden an die günstigsten Bieter vergeben. Der Rat plant im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung einen Tag der offenen Tür mit Frühschoppen im September. Der Thekenbetrieb wird bereits ab dieser Woche sukzessive wieder aufgenommen.

Altkleidercontainer

Der Rat hat außerdem beschlossen, auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus im Bereich der Glascontainer eine Altkleider-Sammelstelle einzurichten.