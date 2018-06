Veröffentlicht am 17. Juni 2018 von wwa

BONN – Bonner Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch – Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1! – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei im Zeitraum 18. bis 22. Juni an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 18. Juni: in Mehlem auf der Mainzer Straße und der Meckenheimer Straße, in Wachtberg auf der K 58 und in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße;

Dienstag, 19. Juni: in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße und in Bonn auf der Adenauerallee;

Mittwoch, 20. Juni: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße, in Impekoven auf der B 56 und in Beuel auf der Niederkasseler Straße;

Donnerstag, 21. Juni: in Wachtberg-Vilip auf der Villiper Hauptstraße, in Kessenich auf der Markusstraße, in Königswinter-Bellinghausen auf der L 268 und in Plittersdorf auf der

Godesberger Allee;

Freitag, 22. Juni: in Königswinter-Oberpleis auf der Dollendorfer Straße, in Niederbachem auf der L 123, in Bornheim auf der L 281 und in Bad Godesberg auf der Deichmannsaue. Weiterhin müssen mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet gerechnet werden!