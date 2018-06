Tanja Bestvater gewinnt Ballonfahrt

Veröffentlicht am 16. Juni 2018 von wwa

BETZDORF – Tanja Bestvater geht in die Luft – Gewinnspiel des Betzdorfer Frühlingsfestes beschert eine Ballonfahrt – Für Tanja Bestvater aus Betzdorf hat sich der Besuch des Betzdorfer Frühlingsfestes mehr als gelohnt: Sie geht in die Luft. Beim Gewinnspiel der Aktionsgemeinschaft Betzdorf gewann sie eine Fahrt mit einem Heißluftballon und damit den von der Westerwald Bank gesponserten Hauptpreis. Wie viele andere Teilnehmer hatte sie die richtige Lösung des Preisrätsels zusammengesetzt: „Schnauferl“. Der Begriff steht für Oldtimer, deren Präsenz einen wesentlichen Beitrag zum diesjährigen Frühlingsfest leistete. Bei der Übergabe des Gewinns gratulierten Christoph Weller und Elisabeth Kreimer für die Aktionsgemeinschaft sowie Christian Bauer, Marktbereichsleiter der Westerwald Bank in Betzdorf. Foto: Westerwald Bank