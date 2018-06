Veröffentlicht am 15. Juni 2018 von wwa

NEUWIED „Pusteblume“-Kinder singen über Raiffeisens Leben – Wer bislang glaubte, dass sich der Name Friedrich Wilhelm Raiffeisen nur schwer in eine Melodie fügen lässt, der wurde nun im evangelischen Gemeindehaus an der Dierdorfer Straße eines Besseren belehrt. Dort trugen vier- bis sechsjährige Mädchen und Jungen aus der evangelischen Kita „Pusteblume“ ein zahlreiche Strophen umfassendes Singspiel über das Leben und Wirken Friedrich Wilhelm Raiffeisens vor.

Ein traditionelles Lied diente als Vorlage für den Vortrag, den die teils kostümierten Kinder meisterlich über die mit einem großen, verschiedene Wirkungsstätten des Genossenschaftsgründers darstellenden Schaubild dekorierte Bühne brachte. Die Kita setzt sich wie einige weitere Einrichtungen aus dem Stadtgebiet schon seit Längerem mit der Person und dem Wirken Friedrich Wilhelm Raiffeisens auseinander.

Die Kinder haben unter anderem Orte besucht, die untrennbar mit ihm verbunden sind: seinen Amtssitz, das Bürgermeisteramt in Heddesdorf, das Raiffeisendenkmal am Roentgen-Museum und sein Grab auf dem Friedhof am Sohler Weg. Mit einem Reisebus haben sie sogar die Raiffeisenstraße erkundet – mit Stationen in Hamm an der Sieg, wo das Geburtshaus steht, und in Flammersfeld.

Im dortigen Museum hatte der Heddesdorfer Nachwuchs die Gelegenheit, die Originalbrille Raiffeisens zu betrachten. Wie Kita-Leiterin Rita Hofstötter, die auch den Liedtext schrieb, berichtet, hatte diese es den Kindern ganz besonders angetan. „Insgesamt ging es darum, den Mädchen und Jungen die Genossenschaftsidee und den Menschen Raiffeisen auf kindgerechte Art nahezubringen“, erläuterte Hofstötter den Erwachsenen. Das ist Hofstötter mit ihrem Team vollauf gelungen. Davon überzeugten sich auch Bürgermeister Michael Mang und Jochen Schuth, der stellvertretende Leiter des Amts für Stadtmarketing. Auch kulinarisch war man voll auf Genossenschaftskurs: So wurden nach der „Welturaufführung“ Raiffeisen-Kekse zum Kauf angeboten. Foto: Kita Pustblume