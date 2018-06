Veröffentlicht am 15. Juni 2018 von wwa

PUDERBACH – Priti Pelia wird zwei Mal Deutsche Vize-Meisterin in Karate – Nikita Seifert und Samira Mujezinovic erkämpfen sich Platz fünf – Die Deutsche Meisterschaft verlief für das KSC Karate Team mit zwei Finalteilnahmen für Priti Pelia wieder erfolgreich. Priti Pelia startete erstmals in der Altersklasse U21. Mit ihren noch 17 Jahren setzte sie sich gegen weitaus erfahrenere Gegnerinnen bis ins Finale durch. Gleiches gelang ihr mit der Mannschaft des Rheinland-Pfälzischen Karate Verbandes. Am Ende fehlte jedoch etwas die Kraft. Als Vize-Meisterin konnte sie durchaus zufrieden nach Hause fahren.

Samira Mujezinovic erreichte das erste Mal auf einer Deutschen Meisterschaft eine Platzierung. Sie setzte sich bis ins Halbfinale durch und unterlag dort denkbar knapp mit 0:1 der späteren Siegerin.

Nikita Seifert erreichte ebenfalls das Halbfinale. Eine kleine Unaufmerksamkeit nutzte sein Gegner. Damit wurde Nikita Seifert am Ende knapp geschlagen und wurde fünfter.

Wer jetzt selbst mit Karate beginnen möchte oder nur mal reinschnuppern möchte kann jederzeit in

Puderbach, Horhausen oder Altenkirchen einsteigen. Mehr Informationen per Telefon: 02684-956000, im Internet www.ksc-puderbach.de auf Facebook oder direkt vor Ort.

Foto: Priti Pelia (roter Gürtel) mit Fausttechnik