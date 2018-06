Veröffentlicht am 15. Juni 2018 von wwa

NEITERSEN/SCHÖNEBERG – Verkehrsunfallflucht auf der B256 zwischen Altenkirchen und Neitersen, Höhe der Ortschaft Schöneberg – Mittwochnachmittag, 13. Juni, gegen 17:00 Uhr kam es auf der B 256, in Fahrtrichtung Neitersen an der Abzweigung Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 37jährigen Fahrradfahrer und einem Personenwagen. Der Fahrradfahrer befuhr die B256 aus Richtung Altenkirchen in Fahrtrichtung Neitersen. In Höhe der Einmündung nach Schöneberg stand an der Bushaltestelle ein Bus.

Der Fahrradfahrer wollte nach links abbiegen um den Busfahrer nach dem Weg zu fragen. Hierzu gab er Handzeichen und ordnetet sich zur Fahrbahnmitte hin ein. Ein silberner VW Polo näherte sich von hinten dem Fahrradfahrer und wollte an ihm rechts vorbeifahren, berührte ihn und der Fahrradfahrer kam daraufhin zu Fall. Der Busfahrer teilte noch mit, dass der Polofahrer angehalten habe, ausgestiegen, dann wieder eingestiegen und weggefahren sei.

Der Fahrradfahrer erlitt diverse Prellungen und wurde stationär im Krankenhaus Altenkirchen aufgenommen. Zum Unfallverursacher wurden, so die Polizei, sonst keine Angaben gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.