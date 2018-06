Veröffentlicht am 17. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolksschule startet nach den Sommerferien Spanischkurse – Auch im Rahmen des neuen Programms für das zweite Halbjahr organisiert die Kreisvolkshochschule Altenkirchen wieder zahlreiche Sprachkurse, das Spektrum der angebotenen Sprachen reicht hierbei von Englisch, Deutsch als Zweitsprache, Niederländisch, Russisch, Schwedisch, Polnisch, Portugiesisch, Französisch über Japanisch und Chinesisch bis hin zu Spanisch-Sprachkursen.

Spanisch ist die nach Englisch zur zweitwichtigsten Weltsprache avanciert und nach Chinesisch die meistgesprochene Muttersprache der Welt. Gute Gründe, noch heute den Einstieg in die Fremdsprache zu wagen – aber nicht der einzige. An der Kreisvolkshochschule finden Interessenten kreisweit Spanischkurse in zahlreichen Niveaus.

In Altenkirchen finden im kommenden Halbjahr folgende Angebote statt:

Spanisch für Fortgeschrittene – B1: Montag, 6. August, 17 bis 18.30 Uhr – 12 Termine

Spanisch für Fortgeschrittene – B1: Dienstag, 7. August, 17 bis 18.30 Uhr – 12 Termine

Spanisch für Fortgeschrittene – B2: Dienstag, 7. August, 18.30 bis 20 Uhr – 12 Termine

Spanisch für Anfänger mit Grundkenntnissen – A1: Mittwoch, 8. August, 17 bis 18.30 Uhr – 12 Termine

Spanisch für Teilnehmende mit guten Kenntnissen – A2: Kurs 1: Mittwoch, 8. August, 18.30 bis 20 Uhr – 12 Termine; Kurs 2: Donnerstag, 9. August, 18.30 bis 20 Uhr – 11 Termine

Spanisch für Fortgeschrittene – B1/B2: Donnerstag, 9. August, 10 bis 11.30 Uhr – 11 Termine

Spanisch für Anfänger mit Grundkenntnissen – A1: Donnerstag, 9. August, 8.30 bis 10 Uhr – 11 Termine

Spanisch für Fortgeschrittene – A2/B1: Donnerstag, 9. August, 17 bis 18.30 Uhr – 11 Termine

Spanisch für den Urlaub: Montag, 13. August, 18.30 bis 20 Uhr – 10 Termine

Spanisch für Einsteiger – A1: Donnerstag, 13. September, 18 bis 19.30 Uhr – 12 Termine

Alle Kurse finden im Gebäude der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Rathausstraße 12, oberhalb der Kfz-Zulassungsstelle statt. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden und 12 Terminen jeweils 60 Euro. Eine kostenfreie Schnupperstunde ist immer möglich. Anmeldungen sind an die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen telefonisch unter 0 26 81/ 81- 22 11 oder per E-Mail an kvhs@kreis-ak.de zu richten. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen zu den Spanischkursen an anderen Kursstandorten. Das neue Programmheft für das 2. Halbjahr können Interessierte ebenso per Telefon oder E-Mail anfordern. Es gibt einen kompletten Überblick über die neuen Kurse kreisweit.

Foto: Aqui hablamos español! – Kursleiterin Maria de Schneider (Mitte, stehend) vermittelt seit vielen Jahren in Altenkirchen die spanische Sprache an interessierte Teilnehmer. Foto: VHS AK