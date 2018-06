Veröffentlicht am 14. Juni 2018 von wwa

NEUWIED – Seniorengremien aktiv bei erster Neuwieder Informationsmesse – Mitglieder des Seniorenbeirates und einige der Seniorensicherheitsberater der Stadt Neuwied nahmen an der ersten Neuwieder Senioreninformationsmesse in der Volkshochschule Neuwied teil. Beide Gremien arbeiten ehrenamtlich und kümmern sich um die Belange älterer Bürger, gleich, ob es um aktive Freizeitgestaltung geht oder ein besseres Sicherheitsgefühl. Die Messe stand unter dem Motto „Früher an später denken“. Sie sollte älteren und beeinträchtigten Menschen und deren Angehörigen anhand vieler Beispiele aufzeigen, dass Alter nicht bedeuten muss, zu Hause zu sitzen und vom Leben außerhalb der eigenen vier Wände ausgeschlossen zu sein. Organisatoren der Messe waren die Neuwieder Pflegestützpunkte I und II sowie die Neuwieder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Nekis). An den Ständen vieler caritativer Einrichtungen konnten sich die Besucher umfassend informieren. Zu den Gästen zählten Neuwieds Bürgermeister Michael Mang und Monika Schulz, Leiterin des Neuwieder Ordnungsamts, die bei allen teilnehmenden Organisationen Informationen einholten. Mang und Schulz schätzen die Arbeit der verschiedenen städtischen Senioreninstitutionen sehr und treffen sich mit ihnen zu regelmäßigen Gesprächen.

Titelfoto: Bürgermeister Michael Mang (links) besuchte natürlich auch den Stadt des Neuwieder Seniorenbeirats, wo er mit Inge Rockenfeller (2.v.l.), Inge Rockenfeller (2.v.r.) und Beirats-Vorsitzendem Robert Raab sprach.

Monika Schulz, Leiterin des Neuwieder Ordnungsamtes, sprach mit einigen Neuwieder Seniorensicherheitsberatern, die von der Polizei ausgebildet werden.