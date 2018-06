Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen in Mainz

Veröffentlicht am 14. Juni 2018 von wwa

MAINZ – Die Musik spielte in Mainz – Das Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen e.V. war auf Einladung des Landtagsabgeordneten Peter Enders in Mainz, um sich über die Arbeit der Abgeordneten und des Landtags generell zu informieren. So spielte dieses Mal für dieses Orchester die Musik in Mainz. Nach dem Besuch beim ZDF gab es im Forum des Landesmuseums einen Überblick über die Arbeit des Landtags und die Arbeitsverteilung zwischen Ausschüssen und Plenum. Nach der Teilnahme an der Plenarsitzung des Landtags diskutierte Michael Wäschenbach mit den sehr interessierten Besuchern aus Wissen, weil parallel zum Gesprächstermin Peter Enders im Plenum sprechen musste. Bei der Diskussion mit Wäschenbach standen die Themen Schulstandort Wissen und Breitbandversorgung sowie der Arbeitsalltag der Abgeordneten im Mittelpunkt standen. Zur Besuchergruppe hinzu kam auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf.