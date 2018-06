Veröffentlicht am 14. Juni 2018 von wwa

BÜRDENBACH – Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses Bürdenbach – Am Dienstag, 26. Juni, findet ab 19:00 Uhr in der „Grillhütte“ in Bürdenbach eine öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses statt.

Tagesordnung