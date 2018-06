Veröffentlicht am 13. Juni 2018 von wwa

LINZ – Schülerkonzert der Musikschule Klangwerk in der Senioren – Residenz Sankt Antonius – Unter dem Motto „Andere Länder – andere Melodien“ gaben die Schüler der Akkordeonklasse, unter der Leitungen von Ulrike Winter, ein Konzert in der historischen Kapelle der Senioren – Residenz Sankt Antonius. Es war ein freudiges Wiedersehen, da die Musikschule Klangwerk immer wieder kleine Konzerte in der Einrichtung gibt die den Bewohnern und musikbegeisterten Gästen zu Gute kommt. Dem Motto entsprechend wurden die Zuhörer zu einer musikalischen Reise durch verschiedene Länder eingeladen. Es ging von Deutschland über Spanien, Russland und die Übersee. Das Publikum bedankte sich mit kräftigem Applaus und als das jüngste Mitglied der Schülergruppe ein Solo spielte wollte dieser nicht mehr abklingen. Fotos: Residenz/Winter