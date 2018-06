Veröffentlicht am 13. Juni 2018 von wwa

OBERHONNEFELD – SPD Kreiskonferenz in Oberhonnefeld – Heike Raab zu Gast – Die SPD im Kreis Neuwied veranstaltet am Dienstag, 19. Juni, ab 19:30 Uhr eine Kreiskonferenz zum Thema Europa. Neben Delegiertenwahlen steht im Kultur- und Jugendzentrum, Über dem Stellweg 7 in 56587 Oberhonnefeld das Thema „Zukunft der Europäischen Union“ im Zentrum der Tagesordnung.

Zu diesem Thema wurde die Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Heike Raab, als fachkundige Referentin gewonnen. Gäste sind herzlich willkommen.