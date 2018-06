17jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 258 verletzt

Veröffentlicht am 12. Juni 2018 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der L 258 – 17jähriger Kradfahrer verletzt – Am Sonntagnachmittag, 10. Juni, ereignete sich auf der L258 zwischen Neuwied und Anhausen ein Verkehrsunfall, bei dem der 17jährige Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt wurde. Der Biker befuhr die L258 aus Richtung Anhausen kommend in Fahrtrichtung Neuwied, als er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad verlor, mit der rechten Schutzplanke kollidierte und im Anschluss zu Fall kam.