Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Selbach schwer verletzt

Veröffentlicht am 12. Juni 2018 von wwa

SELBACH – Verkehrsunfall in Selbach – Zweiradfahrer schwer verletzt – Am Freitag, 08. Juni, befuhr ein 71jähriger Mann mit einem Leichtkraftrad die Kirchstraße in Selbach und wollte an der Einmündung der Hauptstraße als Wartepflichtiger nach links in diese Einbiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines von links aus Richtung Wissen kommenden 24jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Zweiradfahrer stürzte und sich schwer verletzte.