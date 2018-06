Veröffentlicht am 12. Juni 2018 von wwa

DIERDORF – Einladung zum Bürgertreffen der AfD in Dierdorf – Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) lädt alle Mitglieder und alle interessierten Bürger zum offenen Dierdorfer Bürgertreffen ein. Als Gastgeberin begrüßt Sie für den Kreisverband Neuwied die Beisitzerin im Kreisvorstand Gerlinde Seidel. Gerlinde Seidel informiert über die politischen Ziele und Lösungen der AfD und die Aktivitäten des AfD-Kreisverbandes Neuwied. Die Veranstaltung findet am Freitag, 15. Juni statt und beginnt um 19:00 Uhr. Den genauen Veranstaltungsort können Interessenten via Email an Gerlinde.Seidel@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.