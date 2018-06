Veröffentlicht am 11. Juni 2018 von wwa

REGION – Parlamentarisches Patenschafts-Programm lässt den „American Way of Life“ erleben – Erwin Rüddel ruft zur Bewerbung zum interkulturellen Austausch auf – „Durch ein Stipendium Junior-Botschafter für Deutschland in den USA zu sein, ermöglicht durch das gemeinsame Parlamentarische Patenschafts-Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Dieses Programm bietet ein Stipendium für einen zehnmonatigen Schüleraustausch. Deshalb möchte ich insbesondere auch Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Altenkirchen aufrufen, sich um ein solches Stipendium zu bewerben“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Die Bewerbungsfrist endet am 14. September. „Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Programm, das hautnahe Erleben einer anderen Kultur und gleichzeitige Vermitteln der eigenen Kultur, ist sowohl eine Herausforderung, als auch eine große Chance für die jungen Menschen. Denn der interkulturelle Austausch stellt für alle Beteiligten sicher eine aufregende Zeit, wie eben auch ein unvergessliches Erlebnis dar“, so der Parlamentarier.

Das Besondere am Parlamentarischen Patenschafts-Programm ist, dass Bundestagsabgeordnete eine Patenschaft für Stipendiaten übernehmen und sich während des Aufenthaltes in den USA mit ihnen austauschen. „Ich habe bei den von mir übernommenen Patenschaften der vergangenen Jahre ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten. Dabei wurden zahlreiche Kontakte geknüpft, die Bestand haben“, teilt Rüddel mit.

Das Programm wird vom Ältestenrat des Deutschen Bundestages parlamentarisch koordiniert. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler leben in Gastfamilien und sind in deren Alltag voll integriert. „Das PPP bietet den Jugendlichen Möglichkeiten zur nachhaltigen Lebensbereicherung und -erfahrung. Diese Chance sollten Interessierte aus dem Landkreis Altenkirchen nutzen und sich bewerben“, bekräftigt Erwin Rüddel. Weitere Information gibt es unter: www.bundestag.de/ppp