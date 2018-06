Veröffentlicht am 11. Juni 2018 von wwa

NIEDERWAMBACH – UNIKUM unterwegs – Exkursion zur Stutenmilchfarm Pawlus – Kuhmilch und normale Bauern kennt jeder. Kennen sie auch Pferdemilch? Die Familie Pawlus züchtet seit 2007 Paint und Quarterhorses, vermarktet deren Stutenmilch und die daraus erzeugten Produkte. Seit 2009 lebt sie in einem Bauernhof mit ausreichend Wiesen in Niederwambach-Ascheid. Stutenmilch wirkt aufbauend und kräftigend und stärkt das Immunsystem. Als Trinkkur und ebenso als Seife, Creme und Shampoo findet sie Verwendung.

Bei dem Besuch auf Hof und Weiden erfahren die Besucher auch mehr über die artgerechte Haltung der Pferde und den Nutzen der extensiven Freilandhaltung für Natur und Landschaft. Samstag 16. Juni, 14:30 Uhr, am Regionalladen UNIKUM, in Altenkirchen, Bahnhofstr. 26. (Bildung von Fahrgemeinschaften) Veranstalter: Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. Kontakt: UNIKUM: 02681- 9842767