Fortbildungen für Pädagogen im Felsenkeller

Veröffentlicht am 11. Juni 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fortbildungen für Pädagogen – Im zweiten Halbjahr 2018 finden zwei spannende Angebote im Haus Felsenkeller statt. – Fortbildungen für Erzieher/innen gibt es schon seit vielen Jahren im Haus Felsenkeller. Im September geht es in die nächste Runde; das Motto lautet: Professionelle Entwicklungsbegleitung in den ersten sechs Jahren.

Die vorschulische Bildung wird auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft immer wichtiger. Mit den wachsenden Aufgaben an eine stärkende professionelle Begleitung von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren steigt auch der Bedarf an einer entsprechenden Qualifizierung der Fachkräfte. Kinder verfügen über individuelle Fähigkeiten mit welchen sie sich die Welt erschließen und an ihr teilnehmen. Pädagogische Fachkräfte können Kinder darin unterstützen, sich zu aktiven, motivierten und selbstsicheren Menschen zu entwickeln. Die Förderung von Selbstorganisation und Lernstrategien, die lebenslanges Lernen ermöglichen und die Selbstwirksamkeit des Kindes stärken, werden heute in den Mittelpunkt von Bildungsprozessen gestellt. Wie diese Gedanken in den pädagogischen Alltag zu integrieren sind, wird in der ersten Fortbildung im Felsenkeller vermittelt. Die Kursgebühr beträgt 175 Euro.

Ergänzend wird es durch eine Kooperation mit dem Kreismedienzentrum Altenkirchen eine Fortbildung für Erzieher/innen und Grundschullehrer/innen geben. Dank dieser gleichberechtigen Zusammenarbeit kann das Thema „moderne Mediennutzung“ neu angeboten werden. In den Familien spielen Kinder ganz selbstverständlich mit Smartphone und Tablet und die Faszination der Geräte auf Kinder ist unumstritten. Pädagogen/innen sollen Kinder deshalb schon im Kindergarten und Grundschulalter auf den Umgang mit modernen Medien vorbereiten. Hierfür das nötige Wissen und zusätzlich gute Ideen für eine gelungen Umsetzung zu haben, ist eine große Herausforderung. Frei nach dem Motto: Wir sind die Medienprofis von HEUTE! Möglichkeiten und Chancen der Mediennutzung und einen kreativen Lernprozess gestalten – das kann in diesem Kurs von Erzieher/innen und Grundschullehrer/innen gelernt werden. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.