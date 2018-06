Veröffentlicht am 10. Juni 2018 von wwa

WISSEN – Wissener Schützenfest bietet ein Musikprogramm für Jung und Alt – Der Wissener Schützenverein legt besonderen Wert auf ein ausgewogenes Musikprogramm, das gleichermaßen Jung und Alt begeistert. In diesem Jahr wurden sowohl bei der Tanzmusik, als auch bei den Blaskapellen wieder musikalische Leckerbissen verpflichtet.

Das Schützenfest in Wissen lockt jedes Jahr tausende Besucher in die Siegstadt. Für den Wissener Schützenverein und einen Großteil der Wissener Bürgerschaft stellt das Schützenfest ein Highlight im Jahresverlauf dar. Grund dafür ist neben einem großen Festplatz, der in jedem Jahr mit neuen Attraktionen lockt, auch die Festmusik. Bei der Tanzmusik im Festzelt wird es gegenüber dem Vorjahr einige Veränderungen geben. Am Samstagabend wird die Band Pop nach 8 (Pn8) aus der Oberpfalz für beste Partystimmung sorgen. Pn8 hat in der Vergangenheit bereits mehrfach in Wissen überzeugt und bewiesen, dass sie nicht umsonst zweimal den Fachmedienpreis „Deutschlands beste Coverband“ gewann. Bekannt ist die Band Pn8 auch für ihre aufwändige Laser- und Bühnenshow.

Am Sonntagabend, sowie am Montagnachmittag wird die Band Allgäu Power für beste Festzeltstimmung sorgen. Allgäu Power ist in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der Cannstatter Wasen und des Münchener Oktoberfestes geworden. Als Hauptact für den Sonntagabend wurde die Kölner Band Klüngelköpp für ein Konzert verpflichtet. Drei Siege bei TOP JECK, der Karnevals-Hitparade von Radio Köln, sowie der zweimalige Gewinn des Närrischen Oscars (Publikumspreis des Kölner Express) zeigen die Beliebtheit der Gruppe bei Karnevalsverantwortlichen und Publikum. Mit bis zu 250 Sessionsauftritten, weiteren 150 Ganzjahresauftritten und zahlreichen Auftritten in TV und Radio zählen die Klüngelköpp inzwischen zu den begehrtesten kölschen Bands.

Am Montag wird nach dem Frühschoppenkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen abermals Allgäu Power zum Tanz aufspielen. Zum Abschluss des 134. Wissener Schützenfestes heizt die Dancing Band Sunshine gemeinsam mit DJ Stocki den Festbesuchern zur Abschlussparty noch einmal richtig ein.

Aber auch die Fans der Blas- und Marschmusik werden beim 134. Wissener Schützenfest wieder voll auf ihre Kosten kommen. Neben den Lokalmatadoren der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen wurde als auswertiges Orchester die Show and Brass Band Alsfeld mit Dudelsackformation verpflichtet, ein Genuss für Ohren und Augen! Des Weiteren darf man sich auch wieder auf die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen freuen, die auch am Sonntagmorgen das Standkonzert auf dem Kirchplatz mit gestalten wird. Außerdem sind die Kapellen Klangwerk Morsbach, Musikverein „Concordia“ Friesenhagen und der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels mit von der Partie.